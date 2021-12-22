Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 22:38
22:20
Общество
HBO Max представил ролик с новинками 2022 года
22:13
Видео
Специальный репортаж ФАН: Один день в Карабахе. Год без огня
22:07
Экономика
Аналитики рассказали о позитивных нотах на нефтяном рынке и об укреплении рубля
22:06
Общество
Физиотерапевт Глубоков предостерег от согревания алкоголем на морозе
21:51
Происшествия
Житель Ногинска зарубил соседа топором и попытался сжечь тело «по воле свыше»
21:51
Происшествия
Московский суд арестовал ректора КФУ Гафурова по обвинению в убийстве
21:46
Технологии
Илон Маск оценил работу России по доставке американских астронавтов в космос
21:35
Общество
Глава «Вектора» Максютов оценил возможность искусственного создания «Омикрона»
21:35
Политика
Псаки: США видят рост дипломатического взаимодействия с Россией
21:33
Общество
Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от коронавируса «Мир-19»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Физиотерапевт Глубоков предостерег от согревания алкоголем на морозе

Общество
Физиотерапевт Глубоков предостерег от согревания алкоголем на морозе
pixabay.com

Москва, 22 декабря. Суровый климат в Центральной России способен привести к переохлаждению организма и обморожению при долгом нахождении на холоде. Каких действий стоит избегать на морозе, рассказал реабилитолог, физиотерапевт Филипп Глубоков.

Во время переохлаждения организма температура тела достигает отметки, при которой создается угроза жизни человека. Однако для этого необязательно находиться на экстремальном холоде, достаточно, к примеру, носить неподобающую одежду, не имеющую защиты от ветра или влажности.

Глубоков порекомендовал, выходя на улицу зимой, хорошо утеплять лобные пазухи и уши, а также область поясницы. Помимо этого, врач посоветовал согреваться изнутри, например, при помощи супа или чая, однако ни в коем случае не стоит пить спиртное, передает телеканал «360».

«При алкоголе наиболее вероятно переохлаждение, чем без его употребления. Сосуды раскрываются и несут тепло в лицо, ноги и руки, но оно начинает быстро рассеиваться во внешнюю среду. Сначала человек разогревается, а потом может очень быстро охладиться», — объяснил Глубоков.

Недавно сообщалось, что зимний рацион питания не имеет серьезных отличий от летнего, однако он все же требует некоторых корректировок. Так, в холодное время года организму особенно нужны жиры, белки и углеводы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Физиотерапевт Глубоков предостерег от согревания алкоголем на морозе
алкоголь холод зима мороз согревание
Комментировать