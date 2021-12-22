Физиотерапевт Глубоков предостерег от согревания алкоголем на морозе

Москва, 22 декабря. Суровый климат в Центральной России способен привести к переохлаждению организма и обморожению при долгом нахождении на холоде. Каких действий стоит избегать на морозе, рассказал реабилитолог, физиотерапевт Филипп Глубоков.

Во время переохлаждения организма температура тела достигает отметки, при которой создается угроза жизни человека. Однако для этого необязательно находиться на экстремальном холоде, достаточно, к примеру, носить неподобающую одежду, не имеющую защиты от ветра или влажности.

Глубоков порекомендовал, выходя на улицу зимой, хорошо утеплять лобные пазухи и уши, а также область поясницы. Помимо этого, врач посоветовал согреваться изнутри, например, при помощи супа или чая, однако ни в коем случае не стоит пить спиртное, передает телеканал «360».

«При алкоголе наиболее вероятно переохлаждение, чем без его употребления. Сосуды раскрываются и несут тепло в лицо, ноги и руки, но оно начинает быстро рассеиваться во внешнюю среду. Сначала человек разогревается, а потом может очень быстро охладиться», — объяснил Глубоков.

Недавно сообщалось, что зимний рацион питания не имеет серьезных отличий от летнего, однако он все же требует некоторых корректировок. Так, в холодное время года организму особенно нужны жиры, белки и углеводы.