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Житель Ногинска зарубил соседа топором и попытался сжечь тело «по воле свыше»

Происшествия
Житель Ногинска зарубил соседа топором и попытался сжечь тело «по воле свыше»
59.мвд.рф  /  ГУ МВД России по Пермскому краю

Ногинск, 22 декабря. Правоохранители задержали 55-летнего жителя подмосковного Ногинска, который убил топором своего соседа и попытался сжечь тело прямо в подъезде. Соответствующее заявление сделала старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По версии следствия, убийство произошло в квартире по улице Адмирала Фортова. Между соседями произошел конфликт, в результате чего задержанный схватил топор и нанес оппоненту смертельный удар. После убийства 55-летний мужчина хотел замести следы преступления и решил поджечь тело.

«Это был фантом. Игра Абсолюта. Я это сделал по воле свыше», — заявил мужчина правоохранителям.

После поджога запах дыма распространился по всему подъезду, и соседи решили вызвать полицию. Подоспевшим на место ЧП правоохранителям удалось задержать убийцу. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Убийство», отметила Ольга Врадий в беседе с «Вечерней Москвой».

Недавно в Подмосковье произошло убийство прораба. Полицейские подозревают в преступлении мигранта, который был подчиненным убитого.

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