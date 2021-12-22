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Московский суд арестовал ректора КФУ Гафурова по обвинению в убийстве

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 21:51
Происшествия
Московский суд арестовал ректора КФУ Гафурова по обвинению в убийстве
Агентство городских новостей Москва

Москва, 22 декабря. Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров арестован до 21 февраля 2022 года. Ему предъявлено обвинение в убийстве по найму, сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

По предварительной информации, речь идет о расстреле бизнесмена из Татарстана. Следователи могли выйти на ректора после показаний одного из задержанных членов преступной группировки.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И.Р. по делу, возбужденному по ч. 2 cт. 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по найму и предварительному сговору"», — говорится в вердикте суда, который есть в распоряжении ТАСС.

Ректору уже предъявили обвинение по соответствующей статье. На момент совершения преступления подозреваемый отсутствовал на рабочем месте, сославшись на болезнь.

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