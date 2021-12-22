Илон Маск оценил работу России по доставке американских астронавтов в космос

Вашингтон, 22 декабря. Россия на высоком уровне выполняет работу по доставке иностранных астронавтов в космос. Об этом заявил американский бизнесмен и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

Российские специалисты помогают другим странам отправлять космонавтов на МКС. Однако они берут за свои услуги слишком много денег, отметил Маск в интервью сайту Babylon Bee.

«SpaceX доставляет американских и неамериканских астронавтов на МКС. Раньше США зависели в этом от России, и она делает хорошую работу, но запрашивает безумные деньги», — заявил предприниматель.

Средства, которые США раньше платили России, сейчас остаются в бюджете страны. Именно поэтому «люди ценят SpaceX», заключил Маск.

Американский миллиардер ранее заявил, что подумывает бросить работу и сменить род деятельности. Илон Маск хочет стать блогером.