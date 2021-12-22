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Псаки: США видят рост дипломатического взаимодействия с Россией

Политика
Псаки: США видят рост дипломатического взаимодействия с Россией
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 22 декабря. Вашингтон считает, что США и Россия идут по пути деэскалации в двусторонних отношениях. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Джен Псаки.

Наличие дипломатического взаимодействия является важным шагом в налаживании диалога между Москвой и Вашингтоном. Белый дом рассчитывает, что диалог будет продолжаться.

«Хорошим признаком является то, что есть открытая линия дипломатической дискуссии и взаимодействия, которое идет. Мы ожидаем, что это будет продолжаться. Мы надеемся, что это будет продолжаться», — сказала Псаки.

Она также добавила, что НАТО не имеет агрессивных намерений по отношению к России. По ее словам, Североатлантический альянс является только лишь оборонительным союзом.

Недавно Псаки заявила, что США продолжат консультироваться с Евросоюзом по поводу дальнейшего взаимодействия с Россией. Для этого, по ее словам, необходимо разработать особый формат.

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