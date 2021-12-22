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Песков сообщил о проблеме в двусторонних отношениях России и Украины

Политика
Песков сообщил о проблеме в двусторонних отношениях России и Украины
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Москва, 22 декабря. Взаимоотношения России и Украины «абсолютно деградировали» по инициативе киевских политиков. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что руководству двух стран необходимо обсудить возникшую проблему. Однако украинские власти могут не пойти на диалог, так как их поведение в последнее время крайне непредсказуемое.

«У нас есть проблема в двусторонних отношениях. Они были абсолютно прерваны украинской стороной, они заморожены, они деградировали абсолютно. И здесь есть о чем поговорить, но не знаем, насколько к этому готово киевское руководство, которое, скорее, сейчас демонстрирует непредсказуемые действия», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Кремля ранее обвинил НАТО в том, что та «подминает под себя Украину». Для России это является «красной линией», поэтому Москва предпринимает всяческие меры по защите своих границ.

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