Песков сообщил о проблеме в двусторонних отношениях России и Украины

Москва, 22 декабря. Взаимоотношения России и Украины «абсолютно деградировали» по инициативе киевских политиков. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что руководству двух стран необходимо обсудить возникшую проблему. Однако украинские власти могут не пойти на диалог, так как их поведение в последнее время крайне непредсказуемое.

«У нас есть проблема в двусторонних отношениях. Они были абсолютно прерваны украинской стороной, они заморожены, они деградировали абсолютно. И здесь есть о чем поговорить, но не знаем, насколько к этому готово киевское руководство, которое, скорее, сейчас демонстрирует непредсказуемые действия», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Кремля ранее обвинил НАТО в том, что та «подминает под себя Украину». Для России это является «красной линией», поэтому Москва предпринимает всяческие меры по защите своих границ.