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Песков: экономика России встала на ноги после пандемийного шока

Экономика
Песков: экономика России встала на ноги после пандемийного шока
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 декабря. Пандемия коронавируса оказала влияние на ситуацию во всех странах мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация налаживается — национальная экономика уже пришла в себя после «пандемийного шока».

Выступая на НТВ и подводя итоги года, он отметил, что на всех экономиках пока еще сказываются последствия неблагоприятной мировой конъюнктуры. Однако в России ситуация гораздо лучше, чем во многих других странах.

«Мы более-менее встали на ноги после пандемийного шока», — констатировал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что инфляция пока наблюдается в разных странах, потому что глобальный экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, пока еще не закончился.

Рост экономики РФ по итогам текущего года составит не менее 4,3%. Соответствующий прогноз представил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

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