Задолженность по зарплате в России за месяц сократилась на 6,4%

Москва, 22 декабря. Задолженность по зарплате в России, по данным Росстата на 1 декабря 2021 года, составила 1 млрд 257 млн рублей.

Уровень долгов перед работниками предприятий и организаций по сравнению с ноябрем уменьшился на 6,4%, что составляет 86,4 млн рублей.

Среди общей задолженности по зарплате, долги, появившиеся в 2021 году, равны 527,9 млн рублей (42%). Размер задолженности за прошлый год составляет 173,2 млн (13,8%). Сумма долга за 2019 и предшествующие ему годы — 556 млн (44,2%).

Больше всего долгов накопилось перед работниками, занятыми на обрабатывающем производстве (46,3%), в строительстве (15,8%), в сельском хозяйстве и на лесозаготовке (8,6%), на транспорте (7,9%), в сфере здравоохранения и социальных услуг (6,1%), в добыче полезных ископаемых (6%).

Уровень безработицы в России минувшим летом снизился на 1,7 процентного пункта по сравнению с пиковым значением прошлого года. В регионах показатель составил 4,6%.