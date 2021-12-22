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Украина гарантировала ежесуточные поставки 8 млн кубометров газа из Венгрии

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 21:11
Экономика
Украина гарантировала ежесуточные поставки 8 млн кубометров газа из Венгрии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Киев, 22 декабря. Операторы ГТС Украины и Венгрии заключили соглашение о гарантированных мощностях для ежесуточного транзита до 8 млн кубометров газа из Венгрии на Украину. Об этом говорится в сообщении компании «Оператор ГТС Украины».

На данный момент сделка заключается сроком на тестовые три месяца, отметил гендиректор оператора Сергей Макогон.

«За это время мы с венгерскими коллегами планируем согласовать и настроить все технические и операционные процессы, чтобы продолжить ее действие с апреля 2022 года и в дальнейшем увеличивать гарантированные мощности по этому направлению», — уточнил он.

Таким образом, с учетом имеющихся 27 млн кубометров в сутки мощностей для импорта из Словакии, суммарный объем гарантированной мощности для закупки природного газа из стран ЕС с 1 января 2022 года в зимний период достигнет 35 млн куб. м в день.

Украина, не имеющая долгосрочных контрактов на поставки газа с РФ в отличие от Венгрии, рискует стать одной из главных жертв сверхвысоких цен в Европе, заявили ранее авторы Telegram-канала «Майор и генерал».

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