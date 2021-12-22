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«Зона саммита». Как Запад ополчился на Россию?

Видео

На фоне серьезного обострения на Донбассе, в Риге и Стокгольме прошли саммиты глав МИД стран НАТО и ОБСЕ. Здесь звучали очередные обвинения в сторону России по ситуации на Украине. Почему эти упреки «пахнут порохом», и что скрывается за заявлениями политиков – узнаете в новом выпуске программы «Зона».

Публицист Игорь Кимаковский оценивает результаты прошедших саммитов. Кто провоцирует конфликт на Донбассе, и подталкивает Украину к войне с Россией? Будет ли дальше расти напряжение, и где находятся «красные линии» Российской Федерации? Какие последствия могут ждать «коллективный Запад» в случае реальной войны?

Ответы на эти вопросы вы найдете в новом выпуске программы «Зона» — «Зона саммита».  

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