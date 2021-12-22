Россия готова содействовать Турции в борьбе с террористами в Идлибе

Нур-Султан, 22 декабря. Россия предложила Турции помощь в борьбе с террористическими группировками в идлибской зоне деэскалации, Анкара уже рассматривает данную инициативу. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 17-й международной встречи в «астанинском формате».

«Мы очень надеемся, что следующий год в этом плане принесет позитивные результаты и нам удастся избавиться от той террористической угрозы, которая исходит с территории Идлиба», — заявил он.

Как отметил дипломат, в Москве видят, что турецкие партнеры прилагают усилия в рамках соответствующей цели, однако процесс затянулся. Из-за этого, отметил Лаврентьев, страны до сих пор не могут реализовать соглашения, достигнутые президентами России и Турции — Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

????????????????????????Представители Ирана, России и Турции по итогам 17-й Международной встречи по Сирии:



Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета Сирии.



???? https://t.co/qfHgKdinDm pic.twitter.com/25QJ1YiOYL — МИД России ???????? (@MID_RF) December 22, 2021

Прежде всего, по словам спецпредставителя, это касается отвода боевиков с южной части Идлиба за трассу М4 и установления наблюдательных пунктов России и Турции по обе стороны этой магистрали.

«Наши турецкие партнеры на постоянной основе заявляют нам, подчеркивают, что они за территориальную целостность Сирии, за единство Сирии, за ее независимость, что находятся там временно и уйдут, как только позволит возможность», — поведал дипломат.

Putin’in Suriye Temsilcisi Lavrentyev’in bugün İdlib hakkında söyledikleri haddizatında bayağı önemli:



1. İdlib’de M4 otoyolunun güneyinden militanların çıkarılması ve yolun iki tarafına Türk ve Rus gözlem noktalarının kurulması gerekiyordu (ama olmadı)https://t.co/ArdglW8YJ7 — Kerim HAS (@Kerim_HAS) December 22, 2021

Однако, по словам Лаврентьева, американцы, в отличие от турок, заявляют о намерении оставаться на территории Сирии еще долгое время, что Москва считает неприемлемым. При этом США планируют сохранить свой военный контингент не только к востоку от реки Евфрат, но и в 55-километровой зоне Эт-Танф.

Как отметил спецпредставитель, руководство РФ полагает, что присутствие Соединенных Штатов в Сирии является одной из главных причин продолжающегося кризиса в арабской республике, поэтому уход американцев поможет разрешить многие проблемы.

«В наших контактах с американцами, мы доводим до них нашу озабоченность и предлагаем им решение вопроса», — сказал Лаврентьев.

Он также сообщил, что Турция предложила провести встречу министров иностранных дел «астанинской тройки» (России, Турции и Ирана) на своей территории. Кроме того, дипломат выразил надежду, что лидеры трех государств в ближайшее время смогут реализовать трехсторонние переговоры в Тегеране — именно такая договоренность была достигнута по итогам конференции в Нур-Султане.

???????? В столице Нур-Султане сегодня начала работу 17-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате. Переговоры будут проходить 21-22 декабря.



???????? Российскую делегацию возглавляет специальный представитель Президента Российской Федерации по Сирии А.Л.#Лаврентьев. pic.twitter.com/9zagNyK0AS — МИД России ???????? (@MID_RF) December 21, 2021

Напомним, что накануне в столице Казахстана началась Международная встреча в «астанинском формате». Делегацию от РФ возглавил Александр Лаврентьев, Сирию представил заместитель министра иностранных дел республики Айман Сусан.

После переговоров было опубликовано совместное заявление России, Ирана и Турции. В частности, в нем содержится призыв к скорейшему проведению очередного заседания редакционной комиссии Конституционного комитета в Женеве между представителями легитимных властей арабской республики и так называемой «оппозиции». Стороны вновь поддержали приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии.