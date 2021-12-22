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Россия готова содействовать Турции в борьбе с террористами в Идлибе

Весь мир
Россия готова содействовать Турции в борьбе с террористами в Идлибе
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Нур-Султан, 22 декабря. Россия предложила Турции помощь в борьбе с террористическими группировками в идлибской зоне деэскалации, Анкара уже рассматривает данную инициативу. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 17-й международной встречи в «астанинском формате».

«Мы очень надеемся, что следующий год в этом плане принесет позитивные результаты и нам удастся избавиться от той террористической угрозы, которая исходит с территории Идлиба», — заявил он.

Как отметил дипломат, в Москве видят, что турецкие партнеры прилагают усилия в рамках соответствующей цели, однако процесс затянулся. Из-за этого, отметил Лаврентьев, страны до сих пор не могут реализовать соглашения, достигнутые президентами России и Турции — Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Прежде всего, по словам спецпредставителя, это касается отвода боевиков с южной части Идлиба за трассу М4 и установления наблюдательных пунктов России и Турции по обе стороны этой магистрали.

«Наши турецкие партнеры на постоянной основе заявляют нам, подчеркивают, что они за территориальную целостность Сирии, за единство Сирии, за ее независимость, что находятся там временно и уйдут, как только позволит возможность», — поведал дипломат.

Однако, по словам Лаврентьева, американцы, в отличие от турок, заявляют о намерении оставаться на территории Сирии еще долгое время, что Москва считает неприемлемым. При этом США планируют сохранить свой военный контингент не только к востоку от реки Евфрат, но и в 55-километровой зоне Эт-Танф.

Как отметил спецпредставитель, руководство РФ полагает, что присутствие Соединенных Штатов  в Сирии является одной из главных причин продолжающегося кризиса в арабской республике, поэтому уход американцев поможет разрешить многие проблемы.

«В наших контактах с американцами, мы доводим до них нашу озабоченность и предлагаем им решение вопроса», — сказал Лаврентьев.

Он также сообщил, что Турция предложила провести встречу министров иностранных дел «астанинской тройки» (России, Турции и Ирана) на своей территории. Кроме того, дипломат выразил надежду, что лидеры трех государств в ближайшее время смогут реализовать трехсторонние переговоры в Тегеране — именно такая договоренность была достигнута по итогам конференции в Нур-Султане.

Напомним, что накануне в столице Казахстана началась Международная встреча в «астанинском формате». Делегацию от РФ возглавил Александр Лаврентьев, Сирию представил заместитель министра иностранных дел республики Айман Сусан.

После переговоров было опубликовано совместное заявление России, Ирана и Турции. В частности, в нем содержится призыв к скорейшему проведению очередного заседания редакционной комиссии Конституционного комитета в Женеве между представителями легитимных властей арабской республики и так называемой «оппозиции». Стороны вновь поддержали приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии.

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Все новости / Весь мир / Россия готова содействовать Турции в борьбе с террористами в Идлибе
россия сша сирия турция мид рф лаврентьев астанинский формат нур-султан
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