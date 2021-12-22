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Экономист Юшков назвал единственный способ остановить «Северный поток — 2»

Экономика
Экономист Юшков назвал единственный способ остановить «Северный поток — 2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 декабря. Приостановка сертификации «Северного потока — 2» вызвала бурный ажиотаж в СМИ. Впрочем, оказалось, что процедура поставлена на паузу из-за необходимости оформить дополнительные документы.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что сертификация газопровода практически наверняка будет завершена, и он будет запущен в эксплуатацию. Эксперт в то же время отмечает, что даже после того, как «СП-2» начнет полноценно работать, ему продолжат чинить препятствия главные противники проекта в Европе, и в первую очередь Польша.

«Польша все равно будет пытаться затягивать ввод в эксплуатацию "СП-2", подавать в суд, устраивать всевозможные протесты и так далее. Если будет положительное решение в пользу "Газпрома", чтобы признать его дочернюю компанию оператором "Северного потока — 2", то явно это решение в европейском суде Варшава будет опротестовывать. Польша изначально заявляла, что будет противодействовать проекту, даже если оператором назначат какую-то другую компанию», — рассказал Юшков в эфире радио «Sputnik на русском».

Кроме того, из-за антимонопольного законодательства ЕС «Газпрому» могут запретить загружать газом «Северный поток — 2» больше, чем на 50%. Разумеется, этот момент тоже можно обойти, но попытки противодействовать полноценной работе газопровода наверняка будут.

Аналитик уверен, что есть лишь один способ полностью заблокировать работу «СП-2» — ввести против него санкции на общеевропейском уровне. Однако, как подчеркивает Игорь Юшков, основания для такого шага должны быть очень вескими.

Экономист Юшков назвал единственный способ остановить «Северный поток — 2»
Федеральное агентство новостей /

«Помешать "СП-2" могут только прямые санкции, это должен быть закон на общеевропейском уровне, который запретил бы эксплуатацию данного газопровода. Но такие санкции возможны только по какому-то очень серьезному основанию», — объяснил политолог.

Эксперт предполагает, что попытки обострения ситуации вокруг Украины как раз и могут быть направлены на то, чтобы получить возможность обвинить Россию в агрессии против Незалежной ради введения санкций в отношении «СП-2».

«Все эти истории о якобы готовящемся нападении России на Украину. Все говорят, что вот тогда будут введены санкции против «СП-2». То есть каких-то других мер в этом случае даже не называют особо. Возникает вопрос: а кому тогда надо захватывать Украину? Явно, тем, кому выгодно, чтобы он не заработал. Я думаю, что каких-то иных оснований для этого просто нет», — считает аналитик Игорь Юшков.

Тем не менее, как отмечает политолог, до санкций в отношении «СП-2» ситуация, скорее всего, не дойдет, и газопровод будет успешно запущен в работу.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее в одностороннем порядке изменил заключенное с канцлером Германии Ангелой Меркель соглашение по «Северному потоку — 2» не в пользу Украины.

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