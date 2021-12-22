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Российский ФБР изучает дело о гибели чернокожего британца в руках полицейских

Весь мир
Российский ФБР изучает дело о гибели чернокожего британца в руках полицейских
Pr Scr fondfbr.ru  / 

Кингстон-апон-Халл, 22 декабря. Российский фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина, изучил дело 37-летнего Кристофера Олдера, который скончался в полицейском участке города Кингстон-апон-Халл в Великобритании. Сообщение появилось в Telegram-канале организации.

Олдер погиб 1 апреля 1998 года. В тот день на него напали в баре, после чего доставили в больницу, где мужчина вел себя неспокойно, и врачи решили вызвать полицию. Правоохранители доставили Олдера в участок, где он потерял сознание, и офицерам пришлось буквально волочить его за собой. Когда Олден замолчал, полиция начала попытки реанимации, но было уже поздно: он к тому времени скончался. Камера также запечатлела, что офицеры якобы издавали расистские звуки, пародируя крики обезьян.

«Не было предпринято никаких попыток перевести его в другое положение. На кадрах видеонаблюдения пять офицеров небрежно стоят вокруг него. В течение 11 минут они разговаривали о том, в чем могли бы обвинить его, в то время как мой брат лежал без сознания, задыхаясь и булькая собственной кровью, умирая», — рассказала сестра погибшего Джанет Олдер.

В ноябре 2011 года правительство официально извинилось перед семьей Олдера в Европейском суде по правам человека, заявив, что они не выполнили свой долг — «сохранить жизнь и обеспечить, чтобы никто не подвергался бесчеловечному и унижающему обращению».

В мае 2021 года сестра Олдера заявила прессе, что до сих пор ни одно лицо или организация не понесли ответственности за смерть ее брата, поэтому она продолжает борьбу за справедливость для него.

Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, министру юстиции и лорду-канцлеру Роберту Бакленду, министру внутренних дел страны Прити Сушиль Патель. Сотрудники ФБР считают важным бороться с насилием со стороны представителей органов правопорядка и при необходимости могут оказать правовую и информационную помощь семье Олдера.

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великобритания полиция фонд борьбы с репрессиями
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