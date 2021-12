Российский ФБР изучает дело о гибели чернокожего британца в руках полицейских

Кингстон-апон-Халл, 22 декабря. Российский фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина, изучил дело 37-летнего Кристофера Олдера, который скончался в полицейском участке города Кингстон-апон-Халл в Великобритании. Сообщение появилось в Telegram-канале организации.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police violence against Christopher Alder.https://t.co/UtLzfH2B0V