Годовая инфляция в России ускорилась до 8,22% за последнюю неделю

Москва, 22 декабря. Инфляция на российском рынке с 14 по 20 декабря ускорилась до 8,22% в годовом выражении против 8,11% неделей ранее. Такие данные приводятся в обзоре «О текущей ценовой ситуации», представленном Минэкономразвития РФ.

За неделю инфляция достигла отметки в 0,32%. Продовольственные товары подорожали на 0,54% при росте цен на продукты питания на 0,41% за исключением овощей и фруктов, отмечается в документе.

Согласно данным министерства, непродовольственная инфляция за отчетный период составила 0,23% при росте цен на автомобильный бензин на 0,22%. Вместе с тем возобновилось повышение стоимости в секторе туристических и регулируемых услуг.

Ситуация с ростом цен в РФ отчасти является платой за открытость экономики страны. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.