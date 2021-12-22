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Куриное мясо продолжило дешеветь за неделю с 14 по 20 декабря

Экономика
Куриное мясо продолжило дешеветь за неделю с 14 по 20 декабря
pixabay.com

Москва, 22 декабря. Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по России с 14 по 20 декабря опустились на 0,17%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

За предыдущую неделю мясо кур упало в цене на 0,39%. С начала текущего года по 20 декабря его стоимость увеличилась на 26,94%, отметили в ведомстве.

Цены на сахарный песок в среднем по стране поднялись с 14 по 20 декабря на 0,65%. Куриные яйца в среднем за отчетный период подорожали на 1,25%. Подсолнечное масло стало дороже на 0,15%, а гречневая крупа — на 1,11%.

Лучше всего не покупать в преддверии Нового года продовольственные продукты, которые имеют ограниченные сроки хранения. Таким советом поделился профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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