Госпитализированная с высоким давлением Тарасова вернулась домой

Москва, 22 декабря. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписана из больницы, сообщил осведомленный источник.

Судью шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» госпитализировали 14 декабря из-за высокого давления. Когда Тарасовой стало лучше, ей разрешили вернуться домой.

«Татьяна Анатольевна дома, она выписана», — поделился собеседник с ТАСС.

В последние годы здоровье 74-летней Тарасовой сильно ухудшилось, она передвигается исключительно на инвалидной коляске. Из-за проблем с давлением тренер пропустила финал «Ледникового периода».

Участница шоу Евгения Медведева, которая выступает в паре с блогером Даней Милохиным, написала в соцсетях, что Тарасовой очень не хватает. Она пожелала скорейшего выздоровления легендарному тренеру.

Ранее в Сети появились предполагаемые результаты «Ледникового периода». Многим зрителям не понравилось, что победу не отдали Медведевой и Милохину. Однако официальные итоги шоу станут известны в январе.