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Госпитализированная с высоким давлением Тарасова вернулась домой

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 21:02
Общество
Госпитализированная с высоким давлением Тарасова вернулась домой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 22 декабря. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписана из больницы, сообщил осведомленный источник.

Судью шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» госпитализировали 14 декабря из-за высокого давления. Когда Тарасовой стало лучше, ей разрешили вернуться домой.

«Татьяна Анатольевна дома, она выписана», — поделился собеседник с ТАСС.

В последние годы здоровье 74-летней Тарасовой сильно ухудшилось, она передвигается исключительно на инвалидной коляске. Из-за проблем с давлением тренер пропустила финал «Ледникового периода».

Участница шоу Евгения Медведева, которая выступает в паре с блогером Даней Милохиным, написала в соцсетях, что Тарасовой очень не хватает. Она пожелала скорейшего выздоровления легендарному тренеру.

Ранее в Сети появились предполагаемые результаты «Ледникового периода». Многим зрителям не понравилось, что победу не отдали Медведевой и Милохину. Однако официальные итоги шоу станут известны в январе.

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