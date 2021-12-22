Президент ЦАР Туадера не нашел времени для встречи с французским коллегой Макроном

Банги, 22 декабря. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера находится в зарубежном турне. Из-за напряженного графика он отказался от встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает Ndjoni Sango.

«Отношения между ЦАР и бывшей метрополией находятся на очень низком уровне. Париж давно потерял контроль над страной, власти которой решили выстраивать собственную, суверенную политику. Правительство в Банги заключает соглашения с теми, кто готов к равноправному сотрудничеству и не желает взаимодействия с теми, кто хочет ввергнуть регион в хаос», — пишут в СМИ.

Такой же линии поведения на международной арене начали придерживаться и другие государства континента, поэтому все чаще в средствах массовой информации появляются сообщения об отказе стран Африки от колониальной зависимости.

«Бывшие владения Франции сбрасывают ярмо подчинения и разворачиваются в сторону России, которая готова помогать, оказывать поддержку на условиях равноправного партнерства. И это то, что мы видим в новом политическом видении президента ЦАР», — заявляют сотрудники Ndjoni Sango.

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Согласно информации дипломатических источников, у лидера африканской страны очень плотный график, в который не вписываются переговоры с главой бывшей метрополии.

«Никто не собирается обсуждать с представителем Елисейского дворца напряженность, возникшую между Банги и Парижем. Повестка дня Туадера слишком насыщена, учитывая тур по Дубаю и Стамбулу. Это говорит о том, что ЦАР давно расставила приоритеты», — заключили в СМИ.

Ранее стало известно, что Франция активно манипулирует Европейским союзом, чтобы дестабилизировать обстановку в Центральноафриканской Республике.