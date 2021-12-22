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Средняя цена бензина на российских АЗС превысила 50 рублей за литр

Экономика
Средняя цена бензина на российских АЗС превысила 50 рублей за литр
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 декабря. Средняя розничная цена бензина в РФ за период с 13 по 20 декабря поднялась на 11 копеек — до 50,08 рубля за литр (+0,2%). Об этом свидетельствуют материалы Росстата.

В частности, Аи-92 подорожал на 10 копеек (+0,2%) — до 47,06 рубля за литр. Стоимость Аи-95 возросла на 12 копеек (+0,2%) — до 50,94 рубля, Аи-98 — также на 12 копеек (+0,2%), до 59,12 рубля.

Подорожание автомобильного топлива за минувшую неделю наблюдалось в 58 центрах субъектов РФ. Наиболее заметно цены выросли в Черкесске — на 1,5%. При этом удешевление бензина было отмечено во Владивостоке (-0,7%), Новосибирске (-0,3%) и Томске (-0,1%). В Москве и Петербурге за отчетный период ценники увеличились на 0,3% и 0,4% соответственно.

Российских водителей может ожидать рост стоимости бензина до 1 доллара за литр. О таком сценарии ранее предупредил экономист Константин Селянин.

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