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Сатановский назвал обреченным на провал маневр США с химоружием в Донбассе

Армия
Сатановский назвал обреченным на провал маневр США с химоружием в Донбассе
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 22 декабря. Российская разведка своевременно и точно раскрыла замыслы США по организации опасной химической провокации на востоке Украины, полагает аналитик Евгений Сатановский.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания военной коллегии заявил о подготовке провокации против защитников Донбасса с использованием химического оружия. В этой акции задействованы сотрудники американских частных военных компаний, напомнил политолог Евгений Сатановский.

«Это стандартная отработанная схема, она вызывает большой резонанс, пиар, идет по всему миру, СМИ за это сразу хватаются. Здесь, скорее всего, будет "наезд" на донбасских ополченцев, мол, они используют химоружие», — объяснил эксперт.

По словам Сатановского, российские разведывательные службы сработали отлично и обрекли на провал провокационный маневр США в Донбассе. Утверждению Шойгу о планах осуществления американской операции с использованием химического оружия на востоке Украины можно доверять на 100%, резюмировал политолог.

Ранее Сатановский назвал «психическим расстройством» настойчивое стремление украинских властей втянуть свою страну в блок НАТО.

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украина донбасс химоружие сатановский
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