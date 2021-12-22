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Украине придется пойти на жертвы ради спасения отопительного сезона

Экономика
Украине придется пойти на жертвы ради спасения отопительного сезона
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 декабря. Власти Украины продолжают убеждать граждан в том, что ситуация в энергетической отрасли остается стабильной, и стране не грозят никакие трудности с прохождением отопительного сезона.

Бывший депутат Верховной рады Александр Попов уверен, что в действительности Незалежной придется пойти на серьезные жертвы, чтобы благополучно завершить нынешний отопительный сезон. Экс-нардеп отмечает, что идущие сейчас на Украину корабли с углем не смогут спасти положение, так как этого объема стране хватит всего на несколько дней.

Кроме того, Попов объяснил, почему обещания Киева перевести ТЭЦ на газ в случае нехватки угля будет крайне сложно воплотить в жизнь. И причина этого даже не в крайне высокой стоимости голубого топлива.

«Перевести на газ можно не каждую ТЭЦ. Если технология рассчитана на использование твердого топлива, то на этом топливе она и будет работать, и никак туда газ не подключишь. Такое можно сделать на некоторых электростанциях, но в большинстве случаев — нет. И переоборудование таких технологий — это большие капитальные вложения. И, самое главное, по времени это тоже делается небыстро», — пояснил эксперт в эфире канала «Наш».

Александр Попов уверен, что попытки Киева называть уже начавшиеся по всей стране веерные отключения электричества плановыми ремонтными работами тоже ничем не помогут, ведь сами граждане прекрасно понимают, что на самом деле происходит.

Украине придется пойти на жертвы ради спасения отопительного сезона
Новостное агентство "Харьков" /

Политик считает, что в сложившихся обстоятельствах у Незалежной фактически остался только один способ пережить зиму и относительно успешно провести отопительный сезон. Правда, для этого придется закрыть практически все предприятия и, в сущности, остановить экономику.

Впрочем, как отмечает экс-нардеп, учитывая нынешние цены на газ и электроэнергию, большинство украинских предприятий и сами в ближайшее время наверняка прекратят свою работу.

«Вариант пройти зимний период более-менее стабильно есть, если остановить всю экономику. И мне кажется, что это абсолютно реальная ситуация, потому что если мы возьмем цену прошлого года, то она была примерно 7 тысяч гривен за тысячу кубометров газа, а вчера "Нафтогаз" торговал им по цене 71 тысяча гривен. Возникает вопрос: кто с такой ценой на газ, которая закладывается в себестоимость, сможет конкурировать, например, на европейском рынке? Предприятия на грани того, что они вынуждены остановиться. И многие это сделали уже», — подчеркнул бывший депутат Верховной рады Александр Попов.

Политолог Михаил Чаплыга ранее предсказал резкую смену курса Украины в сторону России. Как считает эксперт, совсем скоро ситуация может обернуться таким образом, что Киеву придется просить о сотрудничестве с Москвой.

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