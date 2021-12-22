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Экипажи кораблей Балтийского флота выполнят свыше десяти дальних походов в 2022 году

Армия
Экипажи кораблей Балтийского флота выполнят свыше десяти дальних походов в 2022 году
пресс-служба Минобороны РФ

Калининград, 22 декабря. Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина анонсировал на 2022 год более десяти дальних походов кораблей в районы Средиземноморья.

По словам командующего Балтфлотом, в 2022 году корабли примут участие в международных маневрах и многочисленных мероприятиях боевой подготовки.

«В новом учебном году Балтийский флот ждут масштабные задачи, включая свыше десяти дальних походов кораблей в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов», — заявил вице-адмирал Виктор Лиина по итогам коллегии Минобороны РФ.

Он добавил, что в уходящем году Балтфлот полностью справился с поставленными задачами, а наплаванность водных сил составила около трех тысяч суток.

Ранее экипажи морской авиации Балтийского флота провели маневры с посадкой на «поврежденный» противником аэродром без средств связи с диспетчерами, а также отработали взлет с укороченным пробегом.

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