Власти ФРГ подтвердили безопасность поставок российского газа

Берлин, 22 декабря. Безопасность поставок газа на немецкий рынок по-прежнему гарантируется, на текущий момент признаков перебоев в них нет. Такое заявление пресс-службы министерства экономики ФРГ приводит агентство «Прайм».

Германия исходит из того, что долгосрочные контракты с Россией на поставку голубого топлива будут и далее соблюдаться.

«По нашей информации, долгосрочные контракты на поставку, в том числе российские, будут соблюдаться. Однако на спотовом (краткосрочном) рынке по-прежнему сохраняется высокий спрос и, как следствие, высокие цены», — прокомментировали в Минэкономики ФРГ.

Между тем Россия второй день подряд не стала наращивать транзит газа по трубопроводам в Германию. Ограниченные объемы поставок потенциально могут усугубить энергетический кризис в Европе, пишет Bloomberg. Такой прогноз особенно актуален в условиях, когда регион ожидают морозы.