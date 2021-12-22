Актриса Миронова могла развестись с молодым мужем Сорокой

Москва, 22 декабря. Звезда сериалов «Инсомния» и «В активном поиске» Мария Миронова могла развестись с супругом Андреем Сорокой, который был генеральным директором в ее компании по производству сладостей. К такому выводу пришел юрист Михаил Алексеев.

Несколько месяцев назад Миронова открыла фирму по производству зефира «Миро Нова Свит Арт». Сорока какое-то время возглавлял компанию, а сейчас его сменил новый руководитель. Для экспертов такие перемены — повод задуматься о разногласиях между супругами.

«Да, смена директора может быть следствием изменений в отношениях супругов — мы часто сталкиваемся с подобным. Если брачные отношения прекращаются, это неизбежно ведет к смене «власти»: экс-супруги, как правило, не хотят иметь дел друг с другом», — поделился Алексеев с kp.ru.

По его словам, у Мироновой есть партнер, которому принадлежит 55% этого бизнеса. Если Сорока был нужен в качестве лица для регистрации компании, то сейчас на его место пришел более опытный человек, предположил эксперт.

Ранее Миронова рассказала о странном периоде в своей жизни, когда ее повсюду преследовал психически нездоровый человек. Мужчина оставлял для нее записки и две черные розы в рамке. Потом в какой-то момент он просто исчез.