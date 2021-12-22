Песков объяснил условия отбора журналистов на пресс-конференцию Путина

Москва, 22 декабря. Пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина посетят представители СМИ, которые освещают повестку Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что по требованию Роспотребнадзора было сокращено число аккредитованных журналистов. По его словам, предпочтения отдавались представителям тех российских и зарубежных СМИ, которые находятся в постоянном контакте с Кремлем.

«Естественно, крупные СМИ. Приоритет у крупных СМИ. Поэтому, конечно, все желающие попасть не смогли», — отметил Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет «до последнего» общаться с журналистами. Мероприятие начнется 23 декабря в 12:00 по московскому времени.