«Единая Россия» намерена в 2022 году добиться новых льгот для семей

Москва, 22 декабря. «Единая Россия» планирует в следующем году принять новые законы, защищающие права детей и семей, добиться новых льгот для медработников и снижения тарифов ЖКХ.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия в 2022 году намерена сделать упор на поддержку самых незащищенных социальных слоев населения.

«В весеннюю сессию партия планирует принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами. Также ЕР обеспечит защиту прав детей. В планах на 2022 год — разработка закона о занятости, мер поддержки отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и расширение использования маткапитала», — цитирует его URA.RU.

Партия также намерена добиться введения новых льгот для медиков, снижения тарифов ЖКХ и оперативного обеспечения детей-сирот жильем.

Оценивая итоги работы осенней сессии, «Единая Россия» отметила, что в бюджете страны были предусмотрены средства на поддержку семей с детьми, помощь пенсионерам и инвалидам, капитальный ремонт и строительство школ, модернизацию первичного звена системы здравоохранения и др. Расходы бюджета в 2022 году на социально значимые направления вырастут на 107,5 млрд рублей.

Партия «Единая Россия» ранее переизбрала Дмитрия Медведева своим председателем.