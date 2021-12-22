TikTok-блогеры Tomm Yammm и Torgi изображали любовь в соцсетях по указанию продюсера

Москва, 22 декабря. Популярные тиктокеры Torgi (Александр Федорченко) и Tomm Yammm (в жизни девушку зовут Валерия) раскрыли неожиданную правду о своих отношениях. Знаменитости, которых все считали мужем и женой, на самом деле оказались даже не парой.

Общая аудитория 20-летних TikTok-блогеров на двоих составляет около 10 миллионов человек. История их постановочных отношений началась еще в мае, когда Tomm Yammm сообщила в Instagram, что они с Torgi встречаются.

Юные знаменитости начали изображать любовь в соцсетях по указанию своего продюсера Никиты Шипа, сообщает Super. Он предложил ребятам пойти на этот шаг, поскольку поклонники и так приписывали им отношения.

«Изначально вся эта картинка казалась прикольной: росли подписчики, много комментариев, узнают на улице, появился заработок», — поделился Федорченко.

Однако постепенно история с отношениями на публику зашла слишком далеко. Когда интерес аудитории к паре падал, продюсер придумывал новые способы вызвать внимание подписчиков. Так, дело дошло до фейкового предложения и постановочной свадьбы. Блогеры не расписывались по-настоящему — им просто организовали съемку в ЗАГСе.

instagram.com / @torginebalo

Терпение звезд TikTok кончилось, когда продюсер предложил им разыграть беременность для подписчиков. Юные знаменитости пришли к выводу, что это уже слишком. Кроме того, блогеры устали скрывать правду от близких и членов семьи.

«Еще нужно учитывать, что параллельно с этим инфоповодом у нас с Сашей есть отношения с другими людьми. Это тяжело, когда ты не можешь говорить ничего своей семье, друзьям, когда ты ругаешься со своим близким человеком, пытаешься объяснить, что у тебя неадекватный продюсер. Это тяжело морально», — пожаловалась Tomm Yummm.

По словам блогеров, они должны были выполнять указания продюсера в соответствии с контрактом. Шип же опровергает заявления Tomm Yammm и Torgi и утверждает, что они на самом деле пара.

Ранее внимание публики привлекли события в личной жизни другой звезды TikTok — Дани Милохина. Он поцеловался с фигуристкой Евгенией Медведевой, с которой они выступают в паре на шоу «Ледниковый период».