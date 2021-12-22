Песков заявил о нежелании властей США вернуть России оккупированную дипсобственность

Москва, 22 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские власти не хотят возвращать стране оккупированную дипсобственность. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

По словам представителя Кремля, дела в сложившейся ситуации обстоят печально.

«Пока можно констатировать, что пока мы конструктивного подхода в этом плане не видим со стороны американцев», — отметил Песков.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что Москва направила Вашингтону более 500 нот с требованием вернуть ее собственность. По мнению дипломата, Соединенные Штаты в этой ситуации ведут себя вопиющим образом.