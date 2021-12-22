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«Газпром» не бронирует трубопровод «Ямал — Европа» третью регулярную сессию подряд

Экономика
«Газпром» не бронирует трубопровод «Ямал — Европа» третью регулярную сессию подряд
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 22 декабря. Мощности польского участка трубопровода «Ямал — Европа» остаются невостребованными российским холдингом «Газпром» уже третью регулярную сессию подряд, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.

В предыдущие дни «Газпром» также отказывался от бронирования. При этом мощности магистрали не были зарезервированы даже в ходе дополнительной сессии. Как заявляют в «Газпроме», поставки топлива осуществляются согласно заявкам потребителей и полностью соответствуют контрактным обязательствам компании.

«Газпром» отказался бронировать мощности «Ямала — Европы» в декабре на месячной основе, перейдя на посуточный график. Это обстоятельство усилило неопределенность на европейском рынке по поводу поставок газа в связи с повышенным спросом.

Европа в рамках либерализации энергетического рынка отказалась от долгосрочных контрактов на поставки газа. Вместо этого покупатели перешли к аукционному бронированию, чтобы исключить лишние издержки из стоимости топлива. Однако на фоне повышенного спроса на энергоносители в 2021 году цены на газ в Европе рекордно выросли. Среди основных факторов, способствующих достижению исторических максимумов, выделяются восстановление экономики, ожидающиеся холода, смена приоритета экспорта американского СПГ, низкая генерация альтернативных источников энергии и другие.

Опрошенные ФАН экономисты и аналитики ранее рассказали о возможных последствиях энергетического кризиса в Европе. По их словам, ситуация будет усугубляться, и выход у европейских политиков всего один.

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Газпром газ ямал - европа
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