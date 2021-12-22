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«Газпром» ожидает экспортную стоимость поставок в районе 300 долларов за тысячу «кубов»

Экономика
«Газпром» ожидает экспортную стоимость поставок в районе 300 долларов за тысячу «кубов»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Санкт-Петербург, 22 декабря. Российская газовая компания достаточно консервативно определяет стоимость голубого топлива в новом году, отмечают аналитики инвестиционной фирмы BCS Global Markets. Их мнение передает ТАСС.

«Газпром» прогнозирует, что природный газ будет реализоваться в будущем году в среднем по 296 долларов за тысячу кубических метров. Соответствующая информация содержится в обзоре BCS, который составлен по результатам телефонной конференции концерна с инвесторами.

Фактический средний ценник экспорта энергоносителя в уходящем году может выйти за пределы 280 долларов за тысячу «кубов», сообщал ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов. Представитель корпорации также указывал, что средняя цена поставок в новом году будет выше, чем средняя цена в этом году, даже если ценники газа на спотовых платформах резко обвалятся.

Стоимость энергоресурса на территории Европы первый раз в истории подскочила выше 2000 долларов за тысячу кубометров. На ситуацию повлияли близящиеся морозы, низкие резервы топлива в местных хранилищах, а также «перетекание» СПГ в Азию из-за более привлекательных для поставщиков цен. Однако в последнее время даже суда со сжиженным природным газом, идущие на Восток, начали поворачивать в сторону Европы, потому что цены там высоки, как никогда ранее.

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Газпром прогноз цена экспорт природный газ BCS Global Markets
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