Оман договорился с тремя иностранными компаниями о добыче газа на месторождении Saih Rawl

Маскат, 22 декабря. Министерство энергетики Омана подписало с компаниями Shell Integrated Gas Oman BV (дочерним подразделением Royal Dutch Shell), OQ и Marsa Liquefied Natural Gas контракт на добычу природного газа на десятом блоке месторождения Saih Rawl.

Запуск проекта ожидается в течение следующих двух лет. Помимо соглашения о добыче, объемы которой оценочно составят свыше 14,1 млн кубометров в день, стороны также заключили отдельный договор о совместной продаже горючего.

Oman and Shell signs agreement to produce natural gas from block 10 in Siah Rawl gas fieldhttps://t.co/Xm2pTCUyTf — Arabian Daily (@arabiandailys) December 21, 2021

«Этот проект еще больше повысит потенциал энергетики Омана в рамках стратегии султаната по созданию возможностей для роста во всех ее отраслях и в соответствии с приоритетами программы Oman Vision 2040», — сказал глава минэнерго страны Мухаммад Аль Румхи.

Блок №10 расположен на месторождении в центральной провинции Аль-Вуста примерно в 400 километрах от Маската и занимает площадь около 1200 квадратных километров. Его оператором является Shell, которая владеет долей в размере 53,45%, а OQ и Marsa Liquefied Natural Gas принадлежат 13,36% и 33,19% соответственно. На первом этапе постройкой необходимой инфраструктуры, включая бурение скважин и прокладку магистрального трубопровода к газонефтеперерабатывающему заводу, займется Petroleum Development Oman.

Также Shell и власти Омана достигли предварительной договоренности, что компания разработает отдельный проект, в рамках которого сможет производить и продавать низкоуглеродные продукты и поддерживать разработку водорода в султанате. В дальнейшем любые предложенные инициативы после рассмотрения и одобрения будут закрепляться соответствующими соглашениями.

Ministry of #Energy and #Minerals has signed a concession agreement with #Shell Integrated Gas #Oman BV, along with its partners, OQ and Marsa Liquefied Natural Gas LLC. The agreement aims to develop and produce natural #gas from block 10 of the Saih Rawl gas field. pic.twitter.com/e3hfBJ7Q2a — وزارة الطاقة والمعادن - سلطنة عمان (@Mog_Oman) December 21, 2021

Кроме того, ряд договоров с Маскатом заключила Total Energies. Одним из них стало создание Marsa LNG совместно с OQ (в долях 80% и 20% соответственно). Через дочернее предприятие TE также намерена принять участие в разработке блока №10 и реализации газа. Ожидается, что мощности добычи Total Energies на этом участке в 2023 году достигнут порядка 24 000 БНЭ (баррель нефтяного эквивалента) в день, причем сырье будет продаваться правительству Омана в течение 18 лет либо до запуска собственного перерабатывающего завода Marsa LNG.