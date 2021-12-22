Замерзающего в 30-градусный мороз сургутского пса спасла девушка из Москвы

Сургут, 22 декабря. Неравнодушная девушка забрала к себе в Москву замерзающую дворнягу из Сургута, гревшуюся в 30-градусный мороз на автобусной остановке.

Добросердечные горожане дали бездомному псу погреться на автобусной остановке. Они позаботились о нем, покормив собаку, и помогли животному восстановить свои силы.

Вероятно, собака является домашней, и случайно оказалась на улице. Местные жители принесли на автобусную остановку, к которой прибилась собака, плед и вкусной еды. Однако коммунальщики выгоняли собаку с насиженного места на автобусной остановке.

История оказавшейся на улицы дворняги растрогала многих пользователей сети, вызвав живой отклик у людей из разных городов. Неравнодушные горожане нашли псу хозяйку через интернет. Девушка из Москвы оплатила животному билет до столицы на самолете, а также временное проживание на передержке.