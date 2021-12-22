Неизвестные сожгли десятки домов на юге Чили

Консепсьон, 22 декабря. Неизвестные подожгли 27 домов в окрестностях озера Ланалхуэ в чилийском регионе Био-Био. Злоумышленники также угнали несколько автомобилей.

Infobae | Continúa la violencia en el sur de Chile: un grupo de encapuchados destruyó 27 inmuebles https://t.co/nKy7toFKDx pic.twitter.com/R5aozl3ghG — Portal Diario (@PortalDiarioAR) December 21, 2021

Группа неизвестных в капюшонах совершила нападение утром 21 декабря. Они подожгли 27 зданий, а затем угнали несколько автомобилей. Также злоумышленники стреляли и рубили деревья, чтобы затруднить проход пожарным и полиции к местам, где произошли происшествия.

По словам координатора Южной макрозоны Пабло Уркизара, нападение могло быть связано с запланированными дебатами о продлении чрезвычайного положения в регионе после того, как оно было одобрено в Палате представителей.

El Senado de Chile extendió por cuarta vez el estado de emergencia en la región del Bío Bío debido a los incidentes violentos https://t.co/cUAHWlTTQZ — Infobae Colombia (@infobaecolombia) December 22, 2021

Сенат Чили тем временем в четвертый раз продлил режим ЧП в регионе Био-Био из-за возросших случаев насилия. Он будет действовать до 10 января. Перед тем как продлить режим ЧП, Министр внутренних дел и общественной безопасности страны Родриго Дельгадо выступил перед сенаторами и сказал, что несмотря на то, что в результате последних поджогов никто не пострадал, это серьезный удар по безопасности в регионе.

«В этих постройках не было людей, но эти здания являются важной инвестицией, и они пополняют длинный список объектов, подвергшихся нападению. Пока есть люди, которые хотят применить насилие против тех, кто хочет инвестировать, работать и отдыхать в таких местах, мы обязаны выполнять требования безопасности», — сказал он.

Чрезвычайное положение разрешает военнослужащим сотрудничать с полицией для обеспечения правопорядка в регионе.

Мапуче против

Конфликт между чилийским правительством и коренным народом начался еще в конце XIX века. В результате военной кампании в 1862–1886 годах территории коренного народа в Араукании оказались в составе Чили. После падения диктаторского режима Аугусто Пиночета в 1990-х годах индейцы, ссылаясь на Декларацию ООН о правах коренных народов, потребовали вернуть им земли, но власти не пошли им навстречу.

С тех пор часть мапуче ведет национально-освободительную борьбу за отделение региона в южной части страны. Очередное обострение произошло в январе 2021 года. После того как индейцы перекрыли дороги и подожгли несколько зданий, правительству пришлось ввести войска в Арауканию.