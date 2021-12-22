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Неизвестные сожгли десятки домов на юге Чили

Весь мир
Неизвестные сожгли десятки домов на юге Чили
pixabay.com  / 

Консепсьон, 22 декабря. Неизвестные подожгли 27 домов в окрестностях озера Ланалхуэ в чилийском регионе Био-Био. Злоумышленники также угнали несколько автомобилей.

Группа неизвестных в капюшонах совершила нападение утром 21 декабря. Они подожгли 27 зданий, а затем угнали несколько автомобилей. Также злоумышленники стреляли и рубили деревья, чтобы затруднить проход пожарным и полиции к местам, где произошли происшествия.

По словам координатора Южной макрозоны Пабло Уркизара, нападение могло быть связано с запланированными дебатами о продлении чрезвычайного положения в регионе после того, как оно было одобрено в Палате представителей.

Сенат Чили тем временем в четвертый раз продлил режим ЧП в регионе Био-Био из-за возросших случаев насилия. Он будет действовать до 10 января. Перед тем как продлить режим ЧП, Министр внутренних дел и общественной безопасности страны Родриго Дельгадо выступил перед сенаторами и сказал, что несмотря на то, что в результате последних поджогов никто не пострадал, это серьезный удар по безопасности в регионе.

«В этих постройках не было людей, но эти здания являются важной инвестицией, и они пополняют длинный список объектов, подвергшихся нападению. Пока есть люди, которые хотят применить насилие против тех, кто хочет инвестировать, работать и отдыхать в таких местах, мы обязаны выполнять требования безопасности», — сказал он.

Чрезвычайное положение разрешает военнослужащим сотрудничать с полицией для обеспечения правопорядка в регионе.

Мапуче против

Конфликт между чилийским правительством и коренным народом начался еще в конце XIX века. В результате военной кампании в 1862–1886 годах территории коренного народа в Араукании оказались в составе Чили. После падения диктаторского режима Аугусто Пиночета в 1990-х годах индейцы, ссылаясь на Декларацию ООН о правах коренных народов, потребовали вернуть им земли, но власти не пошли им навстречу.

С тех пор часть мапуче ведет национально-освободительную борьбу за отделение региона в южной части страны. Очередное обострение произошло в январе 2021 года. После того как индейцы перекрыли дороги и подожгли несколько зданий, правительству пришлось ввести войска в Арауканию.

Неизвестные сожгли десятки домов на юге Чили
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Неизвестные сожгли десятки домов на юге Чили
режим чп чили поджоги мапуче
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