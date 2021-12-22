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Габриэль Борич обещал Чили экономическую и политическую стабильность

Весь мир
Габриэль Борич обещал Чили экономическую и политическую стабильность
Global Look Press  /  Felipe Figueroa/Keystone Press Agency

Сантьяго, 22 декабря. Новоизбранный президент Чили Габриэль Борич обещал обеспечить стабильную экономику и быстрые назначения кабинета министров. Об этом политик сообщил в ходе выступления после объявления итогов выборов.

Бывший лидер студенческих организаций и глава левой коалиции заявил, что полностью пересмотрит экономическую модель Чили, что вызвало большую обеспокоенность среди правых сил.

«Мы обсудили данный вопрос с нашей консультативной группой. Я намерен сохранить идею об изменении экономической модели, это была не просто избирательная стратегия. Но при этом Чили необходима прозрачность и стабильная экономика», — заявил Борич.

Он также отметил, что постарается назначить кабинет министров в течение месяца. В своей речи новоизбранный президент коснулся таких вопросов, как права индейцев, гендерное равенство и экология.

Последствия пандемии коронавируса стали причиной того, что избиратели в Чили отдали свои голоса за Борича, который обещал увеличение роли государства и расходов на социальные нужды.

Победа левого кандидата, намеренного «захоронить» рыночную экономику, увеличить налоги и ужесточить экологическое регулирование на фоне сильной поляризации, потрясли рынки, а также стали поводом для беспокойства горнодобывающих компаний. Однако он существенно смягчил свою позицию к концу избирательной кампании.

Габриэль Борич обещал Чили экономическую и политическую стабильность
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Лидер партии «Социальная конвергенция» (CS) был избран президентом Чили в результате неоспоримой победы на выборах 19 декабря. Его соперник, консерватор Хосе Антонио Каст («Республиканская партия»), набрал 44,1% против 55,9% у Борича и немедленно признал свое поражение.

 

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президент чили габриэль борич
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