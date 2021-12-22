Сотрудники МЧС спасли полыхающий дом от разрушения в Нижневартовске

Ханты-Мансийск, 22 декабря. Пожар вспыхнул в частном доме на улице Лопарева в Нижневартовске. Спасатели ликвидировали возгорание. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно имеющимся данным, сотрудникам МЧС понадобилось восемь минут, чтобы добраться до места происшествия. Для тушения пламени были направлены 23 человека личного состава и две единицы специальной техники.

Имелась угроза распространения огня на соседний дом. Спасатели ликвидировали пожар за 12 минут. Повреждения получила крыша здания на площади 60 квадратных метров. Также обгорели 36 квадратных метров обшивки. В результате случившегося никто не пострадал. Дознаватели выясняют причину возгорания.

В Красноярске спасли 18 взрослых и 5 детей из полыхающей многоэтажки, информирует ФАН. Медицинская помощь не потребовалась.