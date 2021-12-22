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Star Парад. Роман Грибков: «Благодаря пандемии я поставил спектакль»

Видео

Новый гость Даны Борисовой – петербургский актер театра и кино Роман Грибков.

На его счету десятки ролей в криминальных боевиках и мелодрамах. Среди них: «Морские дьяволы. Судьбы», «Любовь еще быть может», «Версия», «Страховщики», «Ржавчина» и другие. 

В новом выпуске передачи вы узнаете о тонкостях работы в театре, о детстве нашего героя и выборе профессионального пути. Также вам станет ясно, почему профессия актера «охватывает целый мир»?

Наша бессменная ведущая расспросила Романа и о личной жизни. Мужчина рассказал о знакомстве с супругой и «разрядке» после напряженных актерских будней. 

Речь зашла и о зависимостях, которыми страдал актер. Он поделился с Даной рецептами своего выздоровления, как уже несколько лет живет в абсолютной трезвости. Также вы узнаете, как пандемия повлияла на творчество Романа Грибкова.

 

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