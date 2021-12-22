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Ливийский парламент сформировал комитет для разработки дорожной карты после 24 декабря

Весь мир
Ливийский парламент сформировал комитет для разработки дорожной карты после 24 декабря
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 22 декабря. Президиум Палаты представителей Ливии решил сформировать комитет из десяти членов во главе с Наср ад-Дином Мифтахом для работы над подготовкой предложений по дорожной карте после 24 декабря.

Это произошло после того, как парламент признал неспособность Высшей избирательной комиссии (ВИК) провести в срок общенациональные выборы. Президиум обязал вновь сформированный комитет представить в течение недели соответствующий отчет, чтобы законодательный совет смог ознакомиться с ним на своем следующем заседании.

 

 

Решение о формировании специальной группы принято всего через несколько часов после того, как ВИК предложила Палате представителей перенести первый тур президентских выборов на 24 января 2022 года, то есть ровно через месяц после запланированной даты несостоявшегося голосования. Кроме того, глава парламентского комитета, отвечающего за взаимодействие с Избиркомом, Абдель Хади Ас-Сагир призвал спикера Агилу Салеха вернуться к исполнению своих обязанностей для разработки новой дорожной карты в свете переноса выборов.

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ливия
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