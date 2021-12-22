Ливийский парламент сформировал комитет для разработки дорожной карты после 24 декабря

Триполи, 22 декабря. Президиум Палаты представителей Ливии решил сформировать комитет из десяти членов во главе с Наср ад-Дином Мифтахом для работы над подготовкой предложений по дорожной карте после 24 декабря.

Это произошло после того, как парламент признал неспособность Высшей избирательной комиссии (ВИК) провести в срок общенациональные выборы. Президиум обязал вновь сформированный комитет представить в течение недели соответствующий отчет, чтобы законодательный совет смог ознакомиться с ним на своем следующем заседании.

بعد مقترح تأجيل الانتخابات إلى يوم 24 يناير.. هيئة رئاسة #مجلس_النواب تُشكّل لجنة لإعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، على أن تقدم تقريرها إلى مكتب الهيئة خلال أسبوع. #ليبيا #218NEWS pic.twitter.com/9iO1rn5G4n — 218NEWS (@218news) December 22, 2021

Решение о формировании специальной группы принято всего через несколько часов после того, как ВИК предложила Палате представителей перенести первый тур президентских выборов на 24 января 2022 года, то есть ровно через месяц после запланированной даты несостоявшегося голосования. Кроме того, глава парламентского комитета, отвечающего за взаимодействие с Избиркомом, Абдель Хади Ас-Сагир призвал спикера Агилу Салеха вернуться к исполнению своих обязанностей для разработки новой дорожной карты в свете переноса выборов.