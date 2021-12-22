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Премьер-министр ЦАР обсудил с португальским коллегой двустороннее сотрудничество

Весь мир
Премьер-министр ЦАР обсудил с португальским коллегой двустороннее сотрудничество
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 22 декабря. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра принял в столице португальского коллегу Антониу Кошта. Политики обсудили двустороннее сотрудничество, сообщило издание Ndjoni Sango.

Как рассказали журналисты, высокопоставленный гость прилетел в ЦАР для встречи с бойцами национального контингента, входящего в состав многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

«Глава правительства Центральноафриканской Республики поблагодарил власти Португалии от имени президента Туадера и выразил признательность Лиссабону за отправку военных, в задачи которых должно входить обеспечение безопасности народа страны.

При этом премьер-министр Дондра тактично умолчал о том, что португальские миротворцы оказались замешаны в создании преступной группировки контрабандистов, вывозивших в Европу золото и алмазы», — сообщили журналисты.

Кошта заверил правительство африканской страны в том, что его государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку народу ЦАР для преодоления кризиса безопасности.

Премьер-министр ЦАР обсудил с португальским коллегой двустороннее сотрудничество
severalmaz.ru / пресс-служба ОАО «Севералмаз»

«Премьер Португалии заявлял о помощи, о двустороннем сотрудничестве ради мира и стабильности, экономическом взаимодействии. Но за фасадом дружеского общения скрывается серьезная проблема, из-за которой пострадал финансовый сектор Центральноафриканской Республики.

Наш народ не выражает уверенности в сотрудничестве с Лиссабоном после того, как его бойцы МИНУСКА оказались замешаны в серьезных финансовых преступлениях. Общественность все еще ожидает комментариев официальных лиц Организации Объединенных Наций», — заключили в Ndjoni Sango.

В начале ноября полиция Португалии вскрыла контрабандную схему национального миротворческого контингента. Голубые каски незаконно доставляли наркотики, алмазы и золото из ЦАР в Европу. Товар перебрасывался на военно-транспортных самолетах.

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