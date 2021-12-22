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Испанцы испугались кулака Путина во время во время высказывания о действиях НАТО

Политика
Испанцы испугались кулака Путина во время во время высказывания о действиях НАТО
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Мадрид, 22 декабря. Президент России Владимир Путин 21декабря принял участие в заседании коллегии Минобороны. Новость вызвала бурное обсуждение среди читателей испанских СМИ.

Глава государства в ходе мероприятия заявил, что Москва примет ответные меры на угрожающие действия Запада. Российская сторона намерена жестко реагировать на недружественные шаги. Кроме того, по его словам, страна имеет полное право на подобные действия для защиты безопасности и суверенитета.

Читатели испанских СМИ бурно отреагировали на выступление Путина. Некоторых испугал сжатый кулак президента.

«Что-то мне совсем не понравился этот сжатый кулак Владимира», — отметил один из читателей.

Испанцы испугались кулака Путина во время во время высказывания о действиях НАТО
flickr.com / CC BY-SA 3.0

«США должны позволить Европе разрешить конфликт вокруг Украины в Нормандском формате», — отметил другой пользователь.

Другие комментаторы пригласили российского лидера посетить Испанию. По их мнению, после его визита в страну обстановка станет значительно лучше.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Стороны обсудил миграционный кризис на польско-белорусской границе. Также они затронули вопросы, которые касаются ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности.

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