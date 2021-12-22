Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 21:08
21:07
Экономика
Экономист Юшков назвал единственный способ остановить «Северный поток — 2»
21:04
Экономика
Годовая инфляция в России ускорилась до 8,22% за последнюю неделю
21:03
Экономика
Куриное мясо продолжило дешеветь за неделю с 14 по 20 декабря
21:02
Весь мир
Президент ЦАР Туадера не нашел времени для встречи с французским коллегой Макроном
21:02
Общество
Госпитализированная с высоким давлением Тарасова вернулась домой
21:00
Общество
Жители Петербурга продолжают писать сотни жалоб в группу комитета по благоустройству города
20:58
Экономика
Средняя цена бензина на российских АЗС превысила 50 рублей за литр
20:57
Общество
Травматолог Туфанян предупредил об опасности запуска петард в алкогольном опьянении
20:57
Армия
Сатановский назвал обреченным на провал маневр США с химоружием в Донбассе
20:57
Весь мир
Оман договорился с тремя иностранными компаниями о добыче газа на месторождении Saih Rawl
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жители ЦАР вынудили Специальный уголовный суд провести публичные слушания против боевиков 3R

Весь мир
Жители ЦАР вынудили Специальный уголовный суд провести публичные слушания против боевиков 3R
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 22 декабря. Специальный уголовный суд ЦАР (CPS) проведет первые публичные слушания с момента появления. Заседание организовали после нескольких акций протеста со стороны населения, сообщило издание Ndjoni Sango.

«Ведомство появилось в Центральноафриканской Республике в 2018 году, оно должно было заниматься рассмотрением дел о преступлениях, совершенных боевиками различных группировок. И вот наконец, спустя три года, служители Фемиды начали выполнять прямые обязанности.

Первое публичное слушание посвящено резне в деревнях Кунджили и Лемоне, совершенной радикалами 3R в августе 2019 года. Тогда было убито около 40 человек», — напоминают сотрудники СМИ.

На протяжении нескольких лет Центральноафриканская Республика переживала кризисы безопасности, в результате которых гибло мирное население и происходило разрушение государственных институтов страны. Действия боевиков также приводили к появлению огромных потоков беженцев.

«До сих пор никто из главарей группировок не понес наказания за уничтожение гражданских, а также целых деревень и поселков. Они скрываются в соседнем Чаде, откуда руководят рядовыми членами группировок.

Для противодействия радикалам и создавался CPS, однако долгое время его сотрудники прикрывали подопечных тех, кому выгоден хаос на территории ЦАР», — сообщили журналисты Ndjoni Sango.

Жители ЦАР вынудили Специальный уголовный суд провести публичные слушания против боевиков 3R
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По словам сотрудников издания, центральноафриканцы на протяжении нескольких месяцев призывали Специальный уголовный суд начать разбирательства в отношении главарей группировок и вынести постановление об их аресте. Наконец, это произошло.

«Мы очень довольны, CPS наконец начал выполнять прямые обязанности, хоть мы и понимаем, что никто в ведомстве в этом не заинтересован. Народ давно ждал, и теперь те, кто в ответе за резню в Кунджили и Лемоне, наконец понесут наказание.

Надеемся, что в будущем суд арестует палачей, которые все еще пытаются дестабилизировать обстановку», — заявил один из жителей на условиях анонимности.

Ранее журналисты новостного ресурса Nos Medias сообщали, что сотрудники CPS должны задержать беглого экс-президента Франсуа Бозизе и главаря группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарассу. Недавно он стал начальником штаба конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Жители ЦАР вынудили Специальный уголовный суд провести публичные слушания против боевиков 3R
боевики африка цар жители специальный уголовный суд
Комментировать