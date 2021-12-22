Жители ЦАР вынудили Специальный уголовный суд провести публичные слушания против боевиков 3R

Банги, 22 декабря. Специальный уголовный суд ЦАР (CPS) проведет первые публичные слушания с момента появления. Заседание организовали после нескольких акций протеста со стороны населения, сообщило издание Ndjoni Sango.

«Ведомство появилось в Центральноафриканской Республике в 2018 году, оно должно было заниматься рассмотрением дел о преступлениях, совершенных боевиками различных группировок. И вот наконец, спустя три года, служители Фемиды начали выполнять прямые обязанности. Первое публичное слушание посвящено резне в деревнях Кунджили и Лемоне, совершенной радикалами 3R в августе 2019 года. Тогда было убито около 40 человек», — напоминают сотрудники СМИ.

На протяжении нескольких лет Центральноафриканская Республика переживала кризисы безопасности, в результате которых гибло мирное население и происходило разрушение государственных институтов страны. Действия боевиков также приводили к появлению огромных потоков беженцев.

«До сих пор никто из главарей группировок не понес наказания за уничтожение гражданских, а также целых деревень и поселков. Они скрываются в соседнем Чаде, откуда руководят рядовыми членами группировок. Для противодействия радикалам и создавался CPS, однако долгое время его сотрудники прикрывали подопечных тех, кому выгоден хаос на территории ЦАР», — сообщили журналисты Ndjoni Sango.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По словам сотрудников издания, центральноафриканцы на протяжении нескольких месяцев призывали Специальный уголовный суд начать разбирательства в отношении главарей группировок и вынести постановление об их аресте. Наконец, это произошло.

«Мы очень довольны, CPS наконец начал выполнять прямые обязанности, хоть мы и понимаем, что никто в ведомстве в этом не заинтересован. Народ давно ждал, и теперь те, кто в ответе за резню в Кунджили и Лемоне, наконец понесут наказание. Надеемся, что в будущем суд арестует палачей, которые все еще пытаются дестабилизировать обстановку», — заявил один из жителей на условиях анонимности.

Ранее журналисты новостного ресурса Nos Medias сообщали, что сотрудники CPS должны задержать беглого экс-президента Франсуа Бозизе и главаря группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарассу. Недавно он стал начальником штаба конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).