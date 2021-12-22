Народная милиция ЛНР сообщила о сбитом беспилотнике-корректировщике ВСУ

Луганск, 22 декабря. Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат, принадлежащий бойцам ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-службы ведомства Антон Микужис.

Напомним, полеты беспилотников и боевой авиации вдоль линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями. По словам офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Антона Микужиса, украинский дрон-корректировщик был ликвидирован защитниками республики в районе Светлодарска.

«Вчера в данном районе (Светлодарска — Прим. ред.) была предпринята попытка провокационного обстрела наших позиций. Для корректировки огня и видеофиксации обстрела боевики 30-й бригады (ВСУ — Прим. ред.) использовали БПЛА квадракоптерного типа. Беспилотник противника был сбит и упал в межпозиционном пространстве», — сообщил Микужис.

По мнению представителя военного ведомства ЛНР, бойцы ВСУ надеялись спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответный огонь, чтобы это успели зафиксировать украинские СМИ. Однако попытка подготовить провокацию успехом не увенчалась, подчеркнул Микужис.

Ранее в пресс-службе НМ ЛНР сообщили, что подразделения ВСУ продолжают размещать военную технику и вооружение в населенных пунктах в Донбассе.