Шойгу: смертность от COVID-19 в ВС РФ в 50 раз ниже общероссийского показателя

Москва, 22 декабря. Заболеваемость коронавирусной инфекцией и смертность от COVID-19 в российской армии гораздо ниже средних показателей по стране, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу выступил на заседании Общественного совета при Минобороны. Он сообщил, что смертность от коронавирусной инфекции в ВС РФ в 50 раз ниже общероссийских значений.

«Несмотря на пандемию, российская армия сохранила высокую боеспособность, плановые мероприятия выполнены в полном объеме», — подчеркнул Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ сообщил о поступлении в части и соединения российской армии более 2000 единиц современного вооружения в течение 2021 года.