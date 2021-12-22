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В Сети оценили слова премьера Италии о неспособности ЕС ввести санкции против РФ

Политика
В Сети оценили слова премьера Италии о неспособности ЕС ввести санкции против РФ
pixabay.com

Рим, 22 декабря. Пользователи Сети оценили слова премьер-министра Италии Марио Драги о том, что Евросоюз просто не может отказаться от российского газа на данный момент.

Глава итальянского правительства ранее заявил, что ЕС не стоит даже рассматривать вариант введения санкций против России в газовой сфере. Драги подчеркнул, что европейским лидерам стоит честно ответить себе на вопрос, достаточно ли силен Евросоюз для установки подобных ограничений и подходящий ли для этого сейчас момент.

Как отмечает премьер Италии, очевидно, что ответы на эти вопросы будут отрицательными, а потому не стоит даже рассматривать вариант попытки повлиять на РФ таким образом. Марио Драги уверен, что Евросоюзу стоит вести переговоры с Россией, чтобы избежать непредсказуемых последствий.

Российские пользователи Сети бурно отреагировали на слова итальянского премьер-министра. Некоторые отметили, что Драги — один из немногих на текущий момент европейских лидеров, который понимает, что у ЕС просто нет реальных рычагов влияния на РФ, особенно в энергетической сфере.

«Есть еще в Европе честные и порядочные люди. Драги, также как француз Мариани, абсолютно правильно оценивают отношения ЕС с Россией. Зря в ЕС бесятся, начали пугать войной, санкциями. Россия спокойна, все контракты выполняет, рыночные цены создали сами европейцы. Войной Россию тоже не запугать, пугана уже. Самый верный и простой выход из ситуации — слушаться премьер-министра Драги и представителя Франции Мариани»;

«Европа вообще не имеет возможностей против России»;

«Возможности есть, просто газа не будет»;

«Да пусть хоть дровами топят. Россия может лишь потерять некую прибыль, но это совершенно не критично уже для РФ. А вот что будет делать ЕС при отключении поставок газа в самые морозы?»;

«Когда хочется напакостить, а нельзя — это для них самое страшное наказание»;

«А как бы было замечательно, если бы ЕС завтра объявила такие санкции. Главное вовремя границы закрыть, чтобы не смели пограничные районы, когда греться побегут», — пишут пользователи.

В Сети оценили слова премьера Италии о неспособности ЕС ввести санкции против РФ
ФБА «Экономика сегодня» /

Также некоторые комментаторы выразили мнение, что Россия в случае необходимости сама должна использовать газ в качестве рычага давления на Европу.

«Вот если они введут другие санкции, нам нужно по газу ответить. Отвечать нужно больно, чтобы понимали»;

«Но Россия может ввести санкции против Европы в газовой сфере в ответ на их санкции»;

«Пора привыкать, что санкции бывают не только выгодными для Европы»;

«Во удивили! А почему? Надо вводить санкции и срочно! Даешь газ по 3000 долларов!»;

«Ну, ты смотри, а! Зима, оказывается. пришла, плохо без газа, поэтому санкции вводить нельзя! А иначе было бы можно?»;

«То есть итальянец заявил, что они пока еще не могут напакостить России, как бы им ни хотелось, надо подождать подходящего момента. Ну что же, зато откровенно»;

«Он не желает вводить санкции — нечем заменить газ. А как только появится замена, то, видимо, сразу введут. Все ясно. Значит надо требовать гарантий по газу, как от НАТО по безопасности. Это летом можно затягивать переговоры, а зима — время действовать», — считают комментаторы в Сети.

Пользователи Сети ранее с иронией оценили планы Литвы помочь Украине летальным оружием. Многие напомнили, что прибалтийская страна не занимается производством оружия, так что вряд ли Незалежная может рассчитывать на что-то реально полезное.

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россия евросоюз италия газ
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