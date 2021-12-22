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Певица Любовь Успенская пришла на премию Fashion TV без нижнего белья

Шоу-бизнес
Певица Любовь Успенская пришла на премию Fashion TV без нижнего белья
instagram.com  /  @uspenskayalubov_official

Москва, 22 декабря. Королева русского шансона Любовь Успенская поделилась довольно интимным фактом о себе. Знаменитость призналась, что не носит нижнее белье.

Успенская стала гостьей премии Fashion TV, на которой позировала перед фотографами и общалась с журналистами. Артистка надела на мероприятие обтягивающие блестящие брюки, лиф и халат-сеточку, дополнив образ высокими черными сапогами. По словам певицы, она выбрала для церемонии одежду знаменитого люксового бренда.

При этом королева русского шансона посчитала лишним надевать нижнее белье на премию Fashion TV. Успенская заявила во время общения с прессой, что никогда не наденет трусы. Затем она покрутилась перед представителями СМИ, видимо, чтобы подтвердить свои слова. Одна из журналисток уточнила у певицы, действительно ли та ходит без белья.

«Да. А зачем мне лишнее?» — ответила артистка.

Об отказе от нижнего белья королева шансона заявляла еще несколько лет назад, пишут «Дни.ру». Успенская признавалась, что иногда покупает красивые комплекты, но в итоге они просто лежат у нее дома.

Певица привлекла к себе внимание на премии Fashion TV еще одной выходкой. Королева шансона подколола певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которая сделала слишком самоуверенное заявление на церемонии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Любовь Успенская пришла на премию Fashion TV без нижнего белья
певица успенская шансон
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