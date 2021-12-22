Банги, 22 декабря. Правительство Центральноафриканской Республики активно занимается восстановлением государственных институтов на всей территории страны. Это стало возможно только благодаря консультативной помощи союзников из России, сообщает Le Patriote Dechaine.

«Сегодня в городах и провинциях ЦАР мы наблюдаем мир и спокойствие. Население, которое долгое время страдало от боевиков различных группировок, наконец может вздохнуть свободно и приложить усилия для восстановления региона. Правительство в свою очередь занимается восстановлением государственных институтов, и процесс проходит постепенно, так как это довольно трудозатратная процедура. Усиливаются военные и полиция, в освобожденные от радикалов города направляются чиновники и врачи, организуется финансовое снабжение регионов», — пишут авторы издания.

Долгое время власти не могли приступить к реставрации страны, приходилось отвлекаться на построение обороны и пускать все имеющиеся средства на подпитку армии. Однако тесное сотрудничество с российскими инструкторами, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», позволило использовать высвободившиеся ресурсы на нужды нации.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Даже сегодня FACA и союзники из РФ продолжают работать над окончательным восстановлением мира на всей территории региона. Не так давно стало известно, что войска очистили от боевиков большую часть территории ЦАР, однако впереди еще много работы. Но даже достигнутые результаты позволяют населению с энтузиазмом смотреть в будущее и радоваться тому, чего удалось достичь. Недавнее празднование Дня республики это доказало. Неоценимая помощь российских инструкторов останется в анналах истории ЦАР. Благодаря союзникам страна может снова дышать свободно», — отметили журналисты.

Ранее пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем заявил, что глава государства Фостен-Арканж Туадера доволен результатами сотрудничества с РФ.