Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 21:08
21:07
Экономика
Экономист Юшков назвал единственный способ остановить «Северный поток — 2»
21:04
Экономика
Годовая инфляция в России ускорилась до 8,22% за последнюю неделю
21:03
Экономика
Куриное мясо продолжило дешеветь за неделю с 14 по 20 декабря
21:02
Весь мир
Президент ЦАР Туадера не нашел времени для встречи с французским коллегой Макроном
21:02
Общество
Госпитализированная с высоким давлением Тарасова вернулась домой
21:00
Общество
Жители Петербурга продолжают писать сотни жалоб в группу комитета по благоустройству города
20:58
Экономика
Средняя цена бензина на российских АЗС превысила 50 рублей за литр
20:57
Общество
Травматолог Туфанян предупредил об опасности запуска петард в алкогольном опьянении
20:57
Армия
Сатановский назвал обреченным на провал маневр США с химоружием в Донбассе
20:57
Весь мир
Оман договорился с тремя иностранными компаниями о добыче газа на месторождении Saih Rawl
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российские инструкторы помогли ЦАР восстановить суверенитет и вернуть мир в республику

Весь мир
Российские инструкторы помогли ЦАР восстановить суверенитет и вернуть мир в республику
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 22 декабря. Правительство Центральноафриканской Республики активно занимается восстановлением государственных институтов на всей территории страны. Это стало возможно только благодаря консультативной помощи союзников из России, сообщает Le Patriote Dechaine.

«Сегодня в городах и провинциях ЦАР мы наблюдаем мир и спокойствие. Население, которое долгое время страдало от боевиков различных группировок, наконец может вздохнуть свободно и приложить усилия для восстановления региона.

Правительство в свою очередь занимается восстановлением государственных институтов, и процесс проходит постепенно, так как это довольно трудозатратная процедура. Усиливаются военные и полиция, в освобожденные от радикалов города направляются чиновники и врачи, организуется финансовое снабжение регионов», — пишут авторы издания.

Долгое время власти не могли приступить к реставрации страны, приходилось отвлекаться на построение обороны и пускать все имеющиеся средства на подпитку армии. Однако тесное сотрудничество с российскими инструкторами, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», позволило использовать высвободившиеся ресурсы на нужды нации.

Российские инструкторы помогли ЦАР восстановить суверенитет и вернуть мир в республику
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Даже сегодня FACA и союзники из РФ продолжают работать над окончательным восстановлением мира на всей территории региона. Не так давно стало известно, что войска очистили от боевиков большую часть территории ЦАР, однако впереди еще много работы.

Но даже достигнутые результаты позволяют населению с энтузиазмом смотреть в будущее и радоваться тому, чего удалось достичь. Недавнее празднование Дня республики это доказало. Неоценимая помощь российских инструкторов останется в анналах истории ЦАР. Благодаря союзникам страна может снова дышать свободно», — отметили журналисты.

Ранее пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем заявил, что глава государства Фостен-Арканж Туадера доволен результатами сотрудничества с РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Российские инструкторы помогли ЦАР восстановить суверенитет и вернуть мир в республику
африка правительство армия цар российские инструкторы
Комментировать