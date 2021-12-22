Чемпионка по фигурному катанию Климова заявила об угоне автомобиля

Москва, 22 декабря. Чемпионка Финляндии Оксана Климова подала заявление в полицию об угоне кроссовера Volkswagen Tiguan, который был припаркован возле здания МГУ имени Ломоносова в российской столице.

После ухода из спорта Климова окончила факультет психологии МГУ и сейчас работает научным сотрудником. Она замужем за замдекана факультета Артемом Ковалевым. По словам 29-летней заявительницы, на электронную почту ей пришло письмо от супруга. Мужчина сообщил, что забрал кроссовер для личных дел.

Оказалось, что Климова находится в состоянии бракоразводного процесса с Ковалевым. Сотрудница университета была против использования ее машины. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, сообщил осведомленный источник kp.ru.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы неизвестные попытались угнать Ford Mondeo, принадлежащий Управлению по делам президента. Правоохранители возбудили уголовное дело.