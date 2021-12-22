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Мира Тэрада рассказывает о пытках в военных тюрьмах США
Общество
Мира Тэрада рассказывает о пытках в военных тюрьмах США
pxhere.com  /  PxHere

Гуантанамо — название этой американской тюрьмы стало нарицательным с тех пор, как всему миру стало известно о тех ужасных пытках, которые проводились там огромное количество времени. Пока политики США лицемерно декларировали с трибун необходимость распространять свободу, демократию и важность прав человека по всему земному шару и в отдельных государствах, посланные ими военные отправляли граждан этих самых государств в застенки, где в дальнейшем пытали. 

Мне сложно представить, как это работает в их сознании, но тут есть одна хитрость: Гуантаномо находится не на территории США, а в одноименном заливе на территории, бессрочно арендованной у Кубы. Таким образом, в представлении американских официальных лиц, это будто снимает ответственность с Америки за противоречащие Женевской конвенции, законодательству и гуманизму пытки. Та же логика используется и с другими тюрьмами, где люди проходят через самый настоящий ад. Тюрьмы Абу-Грэйб и Баграм с позволения правительства функционировали точно так же.

Заключенных там людей могли бессрочно держать под стражей и пытать по одному только подозрению в терроризме или пособничестве террористам. Так, совсем недавно общественность узнала очередные факты об этом кошмаре. Американская тюрьма Баграм была основана в 2002 году на территории Афганистана, за это время через нее прошли тысячи афганцев. По словам прошедших, их морили голодом, обжигали глаза аэрозолем, не давали спать. В тюрьме не было никаких перегородок для посещения душа или туалета, а местные солдаты снимали процесс на камеру, унижая людей, зато там были кондиционеры! Но есть один нюанс: пустынный климат такой же, как и сибирский. Зимой там холодно, а летом жарко. И американские надзиратели включали кондиционеры летом на самый жаркий режим, а зимой — на самый холодный, чтобы усилить страдания заключенных и лишний раз поиздеваться. Вот слова одного из преподавателей медресе в Афганистане:

«Они просто используют фразу “права человека”, но не применяют на деле. Разве это права человека? Может ли здесь жить человек? Они построили тюрьму, в которой невозможно было жить человеку. Здесь можно было либо умереть, либо сойти с ума, либо стать калекой. В этом была их цель. Здесь не может жить даже животное. Как может жить человек?»

Мира Тэрада: «Пытки в военных тюрьмах США»
Невские Новости /

Среди прочего он отметил, что в тюрьме находились старики, некоторые по 10–15 лет. Им не оказывалось никакой помощи. Они не могли ходить или самостоятельно добраться до туалета и выживали только с помощью товарищей по беде. Медицинская помощь также не оказывалась. По свидетельствам, прихода врача для помощи больному нужно было добиваться только поднимая громкий шум, а сам врач просто приходил, узнавал, кто болен, отвечал, что в состоянии больного нет ничего плохого, и уходил.

У немецкого журналиста и политика Юргена Тоденхофера есть книга «Ты не должен убивать». В ней он делится результатами своей поездки в Афганистан и в тюрьму Баграм в частности. В ней он описывает свой разговор с бывшим охранником, который говорит, что такие вещи, как например, связывание заключенного по рукам и ногам, лишение сна и пищи, являются обычной практикой для всех тюрем такого рода. Но в Баграме все хуже. Примером он приводит случаи, когда заключенных привязывали к стульям лицом вниз, запускали внутрь бойцовых собак, которые издевались над людьми, пока те не сознаются во всем, что только можно представить. Эти истории позже подтвердил афганский переводчик в Баграме Мохаммад. Вот самые знаковые его цитаты:

«Когда я переводил для них, я часто знал, что задержанный был кем угодно, только не террористом».

«Гуантанамо — это рай, если сравнивать его с Баграмом».

Как иллюстрацию всех тех ужасов можно вспомнить также Дилавара Якуби, фермера и водителя такси. Его обвинили в причастности к ракетному обстрелу американской базы и после ареста перевели в тюрьму Баграм, где сковали цепями, а позже пытали и избивали до тех пор, пока он не скончался. Другая жертва тюрьмы Баграм рассказала, что его раздели догола и оставили на холоде.

Мира Тэрада: «Пытки в военных тюрьмах США»
needpix.com /

Это далеко не все истории о пытках, которые известны общественности, однако, думаю, этого хватит. Нет предела той жестокости, которую проявляют американские «послы свободы» по отношению к тысячам и десяткам тысяч граждан других государств. Нет предела тем издевательствам и жестокости, с которыми американские тюремщики издеваются, чтобы продемонстрировать свое превосходство. И самое омерзительное здесь то, что все это санкционировано правительством. Теми самыми людьми, которых избрали достойными принимать решения от лица всей американской нации. А все, что можем делать мы с вами, — говорить об этих случаях в надежде на привлечение внимания и на то, что ничего подобного в человеческой истории никогда не повторится. Этого, конечно, недостаточно, но уже немало. Ведь пока мы говорим о таких вещах, о них помнят.

Замалчивание же этих преступлений против человечества, наоборот, потворствует преступникам и отдаляет решение проблемы пыток и восстановление справедливости.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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Все новости / Общество / Мира Тэрада рассказывает о пытках в военных тюрьмах США
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