Шойгу: свыше 2000 единиц передового вооружения поступило в ВС РФ в 2021 году

Москва, 22 декабря. Российская армия получила более 2000 единиц современного вооружения в уходящем году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за 2021 год военнослужащие армии и флота приняли участие более чем в 18,5 тысячи мероприятий боевой подготовки различного уровня. Министр подчеркнул, что особенно масштабными стали российско-белорусские маневры «Запад-2021».

«С начала года в Сухопутные войска поставлено более двух тысяч четырехсот единиц нового и модернизированного вооружения. В ВМФ и ВКС переданы три современные подводные лодки, четыре надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения, а также четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95МС», — отметил Шойгу.

Ранее глава оборонного ведомства заявил, что комплектация офицерскими кадрами подразделений российской армии доведена до уровня 96%, а военнослужащие по контракту других составов занимают 99,4% штатных должностей.