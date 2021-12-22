Песков: общение Путина с журналистами будет длиться «до последнего»

Москва, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин будет «до последнего» общаться с журналистами в рамках предстоящей конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что лидер страны будет беседовать с другими участниками мероприятия в свободном формате. По информации федеральной администрации, аккредитированы журналисты Первого канала, НТВ, «России-1» и «России-24».

Ежегодная пресс-конференция Путина начнется 23 декабря в 12:00 по московскому времени. Хостбродкастером выступит Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).