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Песков: общение Путина с журналистами будет длиться «до последнего»

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 20:16
Политика
Песков: общение Путина с журналистами будет длиться «до последнего»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин будет «до последнего» общаться с журналистами в рамках предстоящей конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что лидер страны будет беседовать с другими участниками мероприятия в свободном формате. По информации федеральной администрации, аккредитированы журналисты Первого канала, НТВ, «России-1» и «России-24».

Ежегодная пресс-конференция Путина начнется 23 декабря в 12:00 по московскому времени. Хостбродкастером выступит Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

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