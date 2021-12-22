Аналитик Никифорова: военный союз России и Китая пугает Пентагон

Москва, 22 декабря. США обречены на болезненное поражение в случае вооруженного конфликта с армиями России и Китая, уверена аналитик Виктория Никифорова.

Впервые в истории Вашингтон столкнулся с опасностью одновременной и открытой конфронтации с двумя могущественными державами, которые могут заключить между собой официальный военный союз, пишет журналист Виктория Никифорова в статье для РИА Новости. По ее словам, подобная перспектива пугает экспертов Пентагона, которые отмечают огромную численность и растущую мощь НОАК.

«Российская армия уступает китайской по численности, но не по технологичности. У нас есть уникальное гиперзвуковое оружие, никаких аналогов которого американцам сделать не удается. Очень беспокоят партнеров наши подводные дроны, способные уничтожить порты приписки всех американских субмарин вместе с городами», — объяснила Никифорова.

Страх Вашингтона перед союзом Москвы и Пекина обусловлен пониманием очевидного факта – США больше не являются неуязвимыми перед геополитическими соперниками, особенно когда одним из них являются ВС РФ с разносторонним боевым опытом, резюмировала аналитик.

Ранее стало известно о завершении работ по строительству центра производства российских военных беспилотников в подмосковном городе Дубна.