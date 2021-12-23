Политолог Ткаченко подвел итоги развития мировой экономики в 2021 году

Президент секции «Посткоммунистические системы в международных отношениях» Ассоциации международных исследований, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета Станислав Ткаченко провел в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обстоятельный анализ развития мировой экономики в 2021 году. По словам политолога, пандемия коронавируса обострила ряд проблем в монетарной политике государств, усилила их конкуренцию в высокотехнологичной сфере и обозначила необходимость реформирования института ВТО. Эксперт отметил возросшее влияние техногенных катастроф на функционирование мировой экономики и использование Китаем фактора силы на международной арене. Профессор в целом позитивно оценивает итоги 2021 года.

«Это был неплохой год, потому что вся экономика планеты и крупнейших государств вступила в период восстановительного роста. Падение 2020 года было искусственным, государства знали, на что шли, объявляя локдауны, сокращая программы инвестиций и перенаправляя деньги на адресную помощь людям. Если в 2020 году экономический рост был в очень небольшой группе государств, то в 2021 году растут все», — отметил Станислав Ткаченко.

По словам эксперта, пандемия коронавируса показала, что мировая экономика стала более зависимой и находится под воздействием факторов очень мощного масштаба, которые раньше не допускались.

«Прошедший двухлетний цикл показал нам много нового, чего мы не знали раньше в мировой экономике. Например, о том, что такие техногенные проблемы, как остановка контейнеровозов в Суэцком канале, могут создать долгосрочные тромбы в цепочках добавленной стоимости. Ущерб мировой экономике составил примерно 50-60 млрд долларов только от того, что контейнеровоз пошел не по тому фарватеру», — обратил внимание Станислав Ткаченко.

Среди проблем 2021 года эксперт отметил высокую инфляцию во многих странах мира.

«Она поднимается на наших глазах, в некоторых странах, например в Турции, приобретает характер стихийного бедствия», — отметил политолог.

При этом инфляция, по его словам, вызвана не классическими причинами, когда растут издержки или наблюдается дефицит товаров, как это было в 2008 году или в 2014 году.

«В 2021 году уже все немножко по-другому: в США мы фиксируем самую крупную инфляцию за последние четыре десятилетия, Евросоюзу удается купировать инфляцию, но она все-таки существенно выше, чем в предыдущие два десятилетия. Коронавирус здесь главный триггер, но были и другие процессы, связанные с переосмыслением канонов макроэкономической политики. Так что мы действительно входим в новый мир», — заявил Станислав Ткаченко.

Эксперт отметил обострившуюся проблему поиска безопасных вложений для инвестиций.

«В мировой экономике много горячих денег. Они есть и у государств, и у портфельных инвесторов, и у домашних хозяйств. Однако безопасное вложение, как правило, означает низкопроцентное», — пояснил Станислав Ткаченко.

ФБА «Экономика сегодня» /

Одним из перспективных секторов экономики, в котором обострилась конкурентная борьба, эксперт считает производство чипов для микроэлектроники. Монополизация рынка в этой высокотехнологичной сфере, которую проводят крупнейшие компании-производители смартфонов, приводит к тому, что все больше государств начинает принимать программы по развитию отечественного производства чипов. Так, США, по словам эксперта, намерены потратить на эти цели в ближайшие годы 50 млрд долл., Южная Корея и Япония — 200 млрд долларов.

«Мы будем свидетелями большой битвы в сфере производства чипов. Жаль только, что Россия в этом процессе стоит в стороне», — отметил эксперт.

Определенные надежды на развитие отечественных IT-индустрий Станислав Ткаченко связывает с деятельностью возглавляемой Андреем Безруковым «Ассоциации экспорта безопасности», которая ставит своей целью создание высокотехнологичной отрасли российской экономики.

Среди политических итогов 2021 года эксперт назвал падение авторитета Германии как главного стабилизатора европейской экономики и политики и неспособность президента США Джо Байдена справиться с навалившимися на него проблемами.

«Новое руководство Германии, которое представляет собой коалицию из очень разных политических сил, не может выработать единую линию. И это отсутствие лидерства в Европе мы очень остро почувствовали. Что касается США, то 2021 год, первый год президентства Байдена, — это катастрофическое падение его рейтинга, который показал, что Байдену не удается найти баланс в его демократической партии между более радикальными кругами, сконцентрированными вокруг Камалы Харрис, и региональными лидерами, губернаторами штатов и сенаторами от отдельных штатов. Некоторые вопросы, связанные с пандемией, Байден умел решать успешно, поскольку опирался на двухпартийную поддержку, но инфраструктурный пакет, который должен стать драйвером роста американской экономики на ближайшие десять лет, пока буксует», — пояснил Станислав Ткаченко.

ФБА «Экономика сегодня» /

Важным международным политическим фактором эксперт считает нарастающее давление на Китай со стороны США и его союзников.

«Мы видим, как формируются такие квазивоенные блоки, как AUKUS и QUAD, которые демонстрируют группировку сил вокруг Китая и против Китая. Это, конечно, серьезный процесс», — отметил политолог.

По его словам, если смотреть на статистику, то видно, что Китай упрочивает свое лидерство в качестве крупнейшей экономики планеты по паритету покупательной способности и, может быть, в 2026-2028 гг. по реальному обменному курсу выйдет на первое место среди мировых экономик.

«Однако в действительности сочетание пандемии и самых разных санкций — и технологических, и экономических, и все более вырастающего военного вала, который строят США по внешнему периметру островов против Китая, пытаясь защитить Тайвань, оказывая влияние на китайскую политику в Гонконге, — все это, конечно, — новые факторы, которые будут влиять на определение места Китая в мире», — подчеркнул Станислав Ткаченко.

Важным в мировой политике эксперт назвал и переосмысление фактора силы, преимуществ, которые одни страны имеют перед другими.